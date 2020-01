VIDEO / IL FALCONIERE GRANATI AL FILM FESTIVAL DI SANTA BARBARA

Un documentario sulla falconeria girato in quattro continenti - e anche in Abruzzo - approderà al Santa Barbara International Film Festival, in California.

Il Santa Barbara International Film Festival (SBIFF) è un festival cinematografico di undici giorni che si tiene a Santa Barbara, in California dal 1986.

Nel 2014, il festival ha proiettato oltre 200 film, tra cui lungometraggi e cortometraggi, provenienti da diversi paesi. Oltre alle proiezioni, il festival contiene anche diverse sezioni, tra cui tributi a celebrità, panel di settore e programmi di educazione.

ASCOLTA QUI IL FALCONIERE GIOVANNI GRANATI