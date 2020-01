PRATI DI TIVO, SE NEVICA NON TUTTI GLI IMPIANTI POTREBBERO APRIRE. TANTI SOLDI SPESI INUTILMENTE

Oggi alcuni operatori dei Prati di Tivo si sono riuniti per discutere sulla paradossale situazione in cui si trova per l’ennesima volta la stazione.

Infatti nella riunione è emerso che ad oggi in caso di neve non tutti gli impianti potrebbero aprire nonostante gli investimenti pubblici della scorsa estate a causa dei ritardi nella consegna dei lavori;

L’impianto di innevamento che avrebbe potuto garantire l’apertura della quadriposto e del tappeto non può essere utilizzato perché “qualcuno” questa estate ha smontato le pompe di aspirazione acqua (a tal proposito si è deciso di fare una lettera ad ogni ente e società coinvolte Provincia, Comune, Asbuc, GST, CEA) allo scopo di individuare le responsabilità anche se tutti gli attori erano al corrente della cosa già dalla scorsa estate;

Gli Obelix non sono stati montati nonostante un investimento che supera il 1.000.000 di euro.

Per chiarire questo punto gli operatori hanno chiesto al Presidente Diego di Bonaventura un incontro urgente, al quale il Presidente stesso ha dato disponibilità entro Mercoledì prossimo.