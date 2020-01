ATER, ACQUISITE ALTRE 24 (104 IN TOTALE) ABITAZIONI PER GLI SFOLLATI DEL SISMA 2016

Continua l’acquisizione delle unità immobiliari destinate alla sistemazione di coloro che sono ancora fuori dalle proprie abitazioni a seguito del sisma 2016.

Nel ricordare che l’Ater Teramo dal 18 dicembre scorso, in esecuzione della Delibera del proprio CDA del 13 dicembre 2019, ha avviato la procedura di acquisizione delle unità immobiliari per un totale di 80 sulle 147 previste dal Decreto Smea n.230, evidenzia che nella giornata del 10 gennaio 2020 ha proseguito nell’acquisizione di ulteriori n. 24 abitazioni, quindi per un totale complessivo di n. 104 .

Pertanto, nel rispetto di quanto comunicato già in precedenza, l’Ater Teramo sta proseguendo nell’operazione di acquisizione nel proprio patrimonio immobiliare di unità abitative che verranno messe a disposizione dei Sindaci dei comuni indicati nella Delibera Smea 230 del 10 dicembre u.s., quali : Teramo, Montorio Al Vomano, Atri, Mosciano S.Angelo, Ancarano e Castellalto. Lo rende noto il presidente dell'Ater Teramo, Maria Ceci.

Nel frattempo l'Aterdopoaverricevutoilprimoelenco, daparte del Sindaco di Montorio al Vomano Ennio Facciolini, con l’indicazione degli assegnatari individuati in virtù dell’abbinamento tra le unità immobiliari disponibili ed i nuclei familiari aventi diritto, ha avviato l’istruttoria delle pratiche per la concreta consegna degli immobili con la stipula di contratti di comodato gratuito.

L’intera operazione sarà completata a breve con l’acquisizione delle residue unità immobiliari .