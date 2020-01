VIDEO / I CITTADINI DE LA CONA E LA TEAM "RIPULISCONO" IL QUARTIERE

Il Comitato di Quartiere Cona, insieme al Comune e alla Teramo Ambiente, ha avviato un'iniziativa congiunta per sensibilizzare la popolazione sul tema ambientale attraverso interventi mirati al miglioramento delle varie zone. Soddisfatto, il presidente del Comitato, Domenico Bucciarelli che ha aggiunto: "Noi vorremmo che questo tipo di iniziativa, sempre in collaborazione con TeAm e Comune di Teramo, venga calendarizzata e rivolta non solo al quartiere Cona, ma a tutti".

ASCOLTA BUCCIARELLI