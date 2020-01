RUZZO, ZENNARO: «LA NUOVA GOVERNANCE DOVRA' OCCUPARSI DI MARTINSICURO E ROSETO»

“Il Ruzzo, attraverso la fornitura di servizi idrici su tutto il territorio teramano, ha un ruolo di primaria importanza. Oltre al tema delle opere e della sicurezza, il nuovo CDA dovrà affrontare la questione degli uffici territoriali sulla costa. Gli sportelli di Martinsicuro e Roseto degli Abruzzi sono infatti aperti solo un giorno a settimana, troppo poco per garantire un servizio di qualità, con lunghissime code e disagi per gli utenti. Sarebbe opportuno aumentare il personale che si occupa del servizio alla clientela, insieme ad un ampliamento dei giorni di apertura degli stessi, soprattutto durante la stagione estiva, periodo in cui la popolazione raddoppia”- dichiara il deputato Zennaro

E aggiunge - “Oltre agli uffici territoriali, la relazione con i consumatori riguarda anche la gestione delle bollette, sia per l’ aumento eccessivo dei costi, così come stanno lamentando molti utenti, sia per la capacità da parte della Ruzzo Reti di offrire un servizio di conciliazione più efficace, che oggi viene in parte sopperito dall’intervento di alcune associazioni territoriali che lavorano per la difesa dei consumatori. Tra gli obiettivi del nuovo CdA, quindi, ci dovrà essere quello di recuperare il rapporto di fiducia con i cittadini e garantire migliori strumenti di assistenza.”