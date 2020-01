"IL GRAN SASSO VISTO DALLO SPAZIO", NUOVO REGALO ALL'ABRUZZO DELL'ASTRONAUTA LUCA PARMITANO...ANCHE SE POSTA LA MAJELLA

"Il Gran Sasso si eleva maestoso tra gli splendidi paesaggi dell’Appennino Centrale". Scrive Luca Parmitano sulla sua pagina facebook e a corredo l'astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale e posta una foto con la montagna. Uno scatto straordinario, dal cielo, per tributare il giusto omaggio alla regina dell'Appennino. Parmitano aveva già, qualche settimana fa, postato una foto del Gigante che dorme, innevato quella volta. Questa volta, però... molto probabilmente è la Majella... ma in fondo non conta, sempre Abruzzo e sempre bello è...