NOMINA ALLA PRESIDENZA DELL'IZS, I VETERINARI ABRUZZESI: «VOGLIAMO MERITOCRAZIA»

Le notizie e le opinioni apparse sulle testate giornalistiche regionali e relativi siti web destano grandi perplessità circa la scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise, ed in particolare la nomina designata dalla Regione Abruzzo.

Le notizie apparse sulla stampa porterebbero, a nostro parere, ad un netto contrasto tra l’intenzione di una nomina meritocratica, espressa attraverso l’emanazione di un bando regionale, e la scelta di candidati che non parrebbero avere il requisito fondamentale della “comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti” previsto dallo statuto dell’ente stesso come da L.R. 21 Novembre 2014 n. 41 art. 8, comma 1 richiamata ovviamente nel bando della regione stessa.

È nostra intenzione prendere una posizione di intransigenza netta nei confronti di designazioni inadeguate, come accaduto nel recente passato, non già per mera difesa della categoria professionale, ma per tutelare, una volta tanto, il sacrosanto diritto di avere a capo di un Ente, baluardo della tanto decantata "One Health", soggetti che fanno della Sicurezza Alimentare Sanità Pubblica prerogativa quotidiana del loro lavoro.

Il Presidente Ordine Medici Veterinari della Provincia Chieti Dr. Enzo Mario Di Pretoro

Il Presidente Ordine Medici Veterinari della Provincia Pescara Dr. Nicola De Luca

Il Presidente Ordine Medici Veterinari della Provincia L’Aquila Dr. Filippo Fuorto

Il Presidente Ordine Medici Veterinari della Provincia Teramo Dr. Domenico Santori