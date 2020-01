FOTO / FESTA DI SANT'ANTONIO OGGI A TERAMO CON LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Come ogni anno l’Associazione culturale Teramo Nostra, nel giorno di Sant’Antonio Abate, ha dedicato oggi a Teramo la giornata della benedizione degli animali, al fine di portare avanti una tradizione che legava soprattutto il mondo contadino e rurale al culto del santo, riconosciuto come vero e proprio protettore degli animali. Nelle stalle del nostro territorio, infatti, campeggiava sempre un quadretto con l’immagine di Sant’Antonio Abate con il maiale ai suoi piedi.

Anche quest’anno l’associazione presieduta da Piero Chiarini ha visto lo svolgersi della messa, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, celebrata dal Canonico aprutino don Martino Valeri, accompagnato dal Coro della Cattedrale diretto dal maestro Croce Giuliani; e poi in piazza San Francesco, davanti a Porta Melatina, in prossimità della chiesa di Sant’Antonio Abate, la tradizionale benedizione degli animali, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo e dell’Istituto Zooprofilattico.