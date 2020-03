CORONAVIRUS, L' APPELLO DEL SINDACO DI TERAMO AGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE TERCAS A METTERE IN CAMPO RISORSE ECONOMICHE

Il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, confortato dalla certezza di sapere gli amministratori della Fondazione Tercas partecipi della drammatica vicenda Coronavirus che ci sta tutti colpendo, rivolge loro un accorato appello perché pongano in essere una iniziativa per mettere a disposizione risorse economiche da destinare a quanti sono impegnati sul nostro territorio a fronteggiare le numerose e crescenti emergenze.

Il Sindaco, certo che presto la Fondazione Tercas saprà essere vicina alla nostra Comunità, come da ultraventennale tradizione, ringrazia sin da ora i componenti degli Organi per quanto riterranno, nella loro autonomia, di voler deliberare così come hanno già fatto altre Fondazioni.