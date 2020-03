VIDEO / CORONAVIRUS, D'ALBERTO AL PREFETTO: «VERIFICHIAMO LO STATO DEL FOCOLAIO IN VAL FINO»

Ordinanze territoriali in forse, la normativa non è chiara e quindi non si riesce a capire ancora se la Vallata del Val Fino puo' essere chiusa oppure no. Bisogna verificare lo stato di focolaio in quell'area. La videoconferenza via Skype tra il Sindaco di Teramo ed il Prefetto non ha prodotto stamattina nulla di nuovo con ulteriore aggiornamento al pomeriggio.

