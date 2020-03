CORONAVIRUS, IL SINDACO UFFICIALIZZA LA POSITIVITA' DI UN CITTADINO

Carissimi, questa mattina il sindaco di Roseto ha ufficializzato la positività di un altro paziente a Roseto. La dichiarazione l'ha resa sul suo profilo Facebook non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della Asl, ma solo informali. In allegato invece trovate una nota riepilogativa delle attività messe in campo fino a oggi tra cui una iniziativa social per coinvolgere i commercianti che fanno servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità che trovate anche qui sotto.

https://www.facebook.com/cittadiroseto/photos/a.871460076257718/3531283013608731/?type=3&theater

https://www.facebook.com/cittadiroseto/photos/a.187082141362185/3531571456913220/?type=3&theater