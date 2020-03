LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TERAMO CAMBIA SOLO PER I CASI CONCLAMATI DI POSITIVITA' AL COVID 19

L’asessore alle Politiche Ambientali Martina Maranella, rende noto che, in accordo con la Teramo Ambiente Spa, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, la modifica alle modalità della raccolta differenziata si intendono valide solo ed esclusivamente per i casi di conclamata positività al Covid-19, in isolamento o in quarantena obbligata, imposto e comunicato dalla ASL.

Per tali casi, la raccolta differenziata si considera sospesa e tutti i rifiuti dovranno essere trattati e raccolti come RUR (Rifiuto Urbano Residuo-indifferenziato) con le esatte modalità stabilite dallo stesso ISS. I cittadini interessati a tali nuove disposizioni vengono prontamente informati dagli uffici del Comune di Teramo per il tramite della ASL.

Gli operatori, di conseguenza, vengono messi nelle condizioni di intervenire nei domicili interessati, con tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto si invitano i cittadini che non rientrano nei suddetti casi, a continuare con il regolare conferimento della raccolta differenziata così come previsto dal calendario della Teramo Ambiente SpA.