LA LETTERA / «CARO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...», DOCENTE TERAMANA SCRIVE A MATTARELLA...

Egregio Presidente della Repubblica,

quelle che seguono sono alcune riflessioni maturate anche dalle esperienze di questi giorni difficili.

Gliele affido, con un profondo sentimento di ammirazione e gratitudine.

È una pagina di diario di questa sconosciuta quarantena.

14 marzo 2020, siamo al 5 giorno della più grande prova di responsabilità cui siamo stati chiamati.

Ammettiamolo che non è stato facile raggiungere un livello diffusamente rispettoso delle misure necessarie per frenare il contagio.

La cittadinanza è un vincolo morale che mai come adesso ci dimostra come il suo contrario non sia semplicemente riconducibile all’essere uno straniero.

Cittadinanza è l’adesione ad uno statuto di regole, anche quelle non scritte, che chiama in causa ognuno di noi.

Cittadinanza è rispetto dell’altro, generosità sociale, la stessa che oggi impone una salvifica distanza di sicurezza, e che domani auspico diventi il punto di partenza dei nostri orizzonti. Ci insegni a guardare a partire da un metro e mezzo da noi!

Capiremo con il tempo se la nostra esperienza bellica lascerà una fruttuosa eredità tale da modificare il nostro approccio alla vita e a tutte quelle conquiste date per scontate. Voglio crederci e sperare che, quando tutto questo sarà finito, ognuno si senta più responsabile dell’altro, perché è più che mai verificato che nessuno si salva da solo.

Dall’esplosione del contagio nel lodigiano, una chat di compagni di scuola, attiva quasi solo per il buongiorno, si è trasformata in una novella Radio Londra. In prima linea, un’amica, operatrice sanitaria al fronte.

Forse fanno sorridere queste espressioni, come hanno fatto sorridere me e gli altri compagni, nei giorni immediatamente successivi al 22 febbraio.

A partire da quel giorno, un vero e proprio bollettino di guerra, intervallato da video esilaranti e messaggi vocali sdrammatizzanti, ha instillato nella nostra piccola comunità virtuale crescente consapevolezza delle proporzioni dell’emergenza, della imprescindibilità del restare in casa, sostanziando l’hashtag, e soprattutto del letterale sacrificio di donne e uomini, ANCHE GIOVANI, la cui vita è posposta alla cura di tutti noi.

E non nego quel subdolo senso di colpa che, forse, è riuscito a far trovare le parole che cercavo da giorni, ma che faticavano a trasformarsi in un pensiero compiuto. Senso di colpa, sì. Di chi, come me, può lavorare da casa e mettersi al riparo dal contagio. Senso