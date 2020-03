CORONAVIRUS, L'AISLA: «I MALATI DI SLA VANNO ASSISTITI COME PRIMA»

L'Aisla ( associazione italiana scleorosi laterale amiotrofica) assicura che la Asl deve garantiere anche in questo periodo di emergenza nazionale l'assistenza ai malati di Sla. Questa mattina Tonino Serafini dopo aver visto l'intervista rilasciata dal dottor Tommaso Ceci responsabile Adi della Asl di Teramo si è informato, chiamando l'associazione e scoprendo che quanto detto da Ceci non corrisponderebbe al vero. Dunque, ancora una volta Serafini ricorda al dottore che deve garantire come prima l'assistenza alla moglie tutti i giorni, sei volte alla settimana e non come deciso ora, due volte la settimana. In caso contrario non farà più entrare a casa l'addetto. Nel frattempo Serafini ringrazia il vice sindaco Cavallari che ha attivato la consegna domiciliare dei farmaci che in questo periodo viene inteso come un servizio più che apprezzabile.

foto: rete 8