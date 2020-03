CORONAVIRUS, SOSTENIAMO LA CARITAS DI TERAMO ATRI CON UNA DONAZIONE

Lagrazie all’impegno di operatori e volontari, continua a garantire i servizi in favore delle persone in difficoltà e in condizioni sempre più precarie seppur rimodulandoli e adottando tutte le precauzioni necessarie., ci troviamo ad affrontare anche nuove problematiche e portiamo avanti i seguenti servizi che generano purtroppo nuovi costi:- Attivazione numero verde:per ascolto con supporto psicologico alle persone costrette a casa ed emergenza alimentare- Distribuzione pasti da asporto ai poveri nella città di Teramo dalle ore 12,00 alle ore 13,00- Acquisto dispositivi informatici per minori di famiglie in difficoltà al fine di favorire la didattica online- Accoglienza, presso strutture della città, di persone senza dimora impossibilitate a seguire le direttive sulla quarantenaLa raccolta fondi è organizzata dall’ufficio Fundraising della Diocesi di Teramo-Atri, in collaborazione con la Caritas Diocesana, l’Ufficio per gli Affari generali e Segreteria Vescovile e l’ufficio per le Comunicazioni Sociali.