DOMENICA E' TERMINATA LA QUARANTENA PER LE 35 PERSONE DEL PINETO REE GIRL, STANNO TUTTI BENE

Domenica è terminata la quarantena per le 35 persone, tra giocatrici e dirigenza, della squadra di calcio femminile di Pineto Free Girl e stanno tutti bene. Lo rende noto il responsabile di questa realtà sportiva, Paolo Cieri. La quarantena era stata disposta poiché una giocatrice della squadra, residente a Vasto, era risultata positiva al Covid 19 e per precauzione tutti coloro che avevano avuto contatti diretti con lei sono stati posti in via cautelativa in isolamento. La ragazza positiva è ancora in ospedale, ma le sue condizioni sono in fase di miglioramento.

“La notizia della fine della quarantena per tutta la squadra delle Free Girl e la dirigenza – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – ci permette di tirare un sospiro di sollievo. Si è trattata di una giusta precauzione e siamo felici di aver appreso che stanno tutti bene e che anche la ragazza contagiata potrà tornare a casa presto”.