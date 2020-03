FONDAZIONE TERCAS / MANCINI: “NON OSTACOLIAMO IL MINISTERO, MA NESSUNO GIOCHI AL MASSACRO CON QUESTA ISTITUZIONE...”

Sarà il Consiglio di Indirizzo a pronunciarsi su quanto indicato dal Ministero circa la legittimità della mia nomina ma in ogni caso oggi ho a cuore di pretendere che l'Ente si muova subito e bene per sostenere il territorio e soprattutto le sue strutture sanitarie nella immane emergenza in atto.

Credo infatti che in un momento come questo nessuno possa permettersi altre priorità, e tantomeno di giocare al massacro ai danni dell'immagine di un Ente che va preservato con ogni mezzo; al contrario, qualcuno sembra aver "ispirato" inopinatamente un articolo apparso oggi su Repubblica che, a mio avviso, ha come unico effetto quello di ingenerare rischi inutili per la Fondazione.

Non ci sono mai stati infatti ostacoli a rispettare le indicazioni del Ministero anche alla luce delle opportune verifiche da effettuare nelle sedi opportune.

Il mio incarico di presidente scadrebbe in ogni caso a novembre prossimo, e la mia opera, sia pure per il limitato periodo concessomi, è stata improntata sin dal primo giorno alla massima trasparenza dei comportamenti dell'Ente e dei suoi Esponenti, e soprattutto a favorire interventi della Fondazione a beneficio dei Soggetti più deboli del nostro territorio.

Con serenità, ma comunque con la massima determinazione, continuerò a prodigarmi per questi scopi all'interno degli Organi della Fondazione.

Gianfranco Mancini