FONDAZIONE TERCAS, MANCINI SI AUTOSOSPENDE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Gianfranco Mancini comunica la propria decisione di autosospendersi dalla carica di Presidente della Fondazione Tercas.

La decisione è stata presa in pieno accordo con il Presidente del Collegio dei Revisori allo scopo di evitare rischi per l'immagine della Fondazione causati da recenti articoli di stampa, e per rimuovere ogni indugio all'adozione di urgenti provvedimenti in favore del territorio in riferimento alla gravissima emergenza sanitaria in atto.

Gli Organi della Fondazione potranno così, in piena serenità, valutare i presunti vizi che renderebbe illegittima la nomina a Presidente.

Il Presidente Mancini, anche nella sua qualità di membro del Consiglio di Indirizzo, continuerà il suo impegno in Fondazione.