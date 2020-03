I DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE CHIEDONO LA CHIUSURA DELLE FILIALI: «SIAMO SENZA PROTEZIONI»

Moltissimi sono i lavoratori di Poste Italiane, portalettere, sportellisti, addetti alla ripartizione, che in questi giorni continuano ad astenersi dalle attività lavorative a causa della negligenza aziendale che prevede, ma all’atto pratico non provvede a fornire, i sistemi minimi di protezione per gli operatori.

In molti uffici, difatti, non è stata fatta alcuna sanificazione degli ambienti, delle apparecchiature e dei mezzi e non sono pervenuti guanti, gel disinfettante e mascherine in quantitativo adeguato da poter garantire la sicurezza dei dipendenti lasciati esposti ad un altissimo rischio ed alla conseguenziale e potenziale ripercussione negativa in termini di contagio agli altri cittadini.

Il Cobas Poste denuncia da settimane agli organi competenti la negligenza aziendale che a fronte del momento di emergenza nazionale seguita ad operare nell’interesse del proprio profitto a scapito della sicurezza dei lavoratori, dei loro familiari e di chi ne viene a contatto. Due sono i colleghi deceduti ed in costante aumento i contagiati positivi e quelli in quarantena precauzionale, così come riportato dalle tabelle di sintesi dell’azienda.

Pertanto è nostro auspicio che i lavoratori tutti continuino nelle forme di astensionismo individuale e collettiva adoperate finora a tutela esclusiva della propria ed altrui incolumità. Continueremo dunque ad insistere sulla necessità di chiusura totale, per almeno tre settimane, di tutte le attività di Poste Italiane.