STASERA IL ROSARIO CON IL SANTO PADRE ED UNA CANDELA ACCESA FUORI LA FINESTRA

Questa sera, 19 marzo, alle ore 21.00 tutti in preghiera con il Santo Padre Francesco e i Vescovi Italiani per la recita del Rosario. Nella festa di San Giuseppe, siamo invitati ad esporre alla finestra un drappo bianco o una candela accesa- dice don Giulio - sarà possibile seguire il Rosario sul sito della Diocesi www.diocesiteramoatri.it (sempre più “portale” della nostra Chiesa diocesana). Sul sito, aggiornato costantemente per l'emergenza, potrete seguire le dirette, "orientarvi" nell'offerta delle tv nazionali, scaricare sussidi di preghiera, avere informazioni, collegarvi ai nostri canali social ufficiali e molto altro ancora.

L'appuntamento in diretta con il nostro Vescovo Lorenzo riprenderà domani sera, 20 marzo, alle ore 20.00.

Dal sito potrete inoltre collegarvi e iscrivervi al canale Telegram ufficiale della Diocesi di Teramo-Atri, per ricevere costanti aggiornamenti, conclude don Giulio.