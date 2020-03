SCUOLA, LO STOP DURERA' FINO AI PRIMI DI MAGGIO

L'Italia ha più morti della Cina, arriva l'esercito per far stare a casa i cittadini e la data per l'obbligo di chiusura delle scuole, fissata al 3 aprile, sarà prorogata a breve. Fino a quando? La ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina dice: «Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza della assoluta sicurezza». Dal comitato tecnico-scientifico hanno chiarito che il modello cinese, che ha evidentemente dato i suoi risultati, si è basato su uno stop alle lezioni non inferiore ai 60 giorni. Quindi al Ministero stanno ragionando sui primi di maggio.

Potrebbe trattarsi di lunedì 4 maggio ma potrebbe non essere sufficiente: qualora il picco, scandagliato a livello regionale su più date, dovesse verificarsi a metà aprile, si renderà necessario rientrare un mese dopo in classe per consentire al picco di avere il tempo di scendere e non ritrovarsi poi di fronte a nuove riprese. Sugli esami si sa già che ci sarà l'elasticità nelle valutazioni.