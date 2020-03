CORONAVIRUS, CAMPLI, IL SINDACO BLINDA IL TERRITORIO: «STOP A PASSEGGIATE E AD ATTIVITA' MOTORIE»

Il Comune di Campli è blindato. Il Sindaco, Federico Agostinelli, ha firmato una nuova ordinanza che prevede un ulteriore giro di vite alla mobilità e agli spostamenti dei cittadini. E anticipa, quindi, quelle che potrebbero essere le disposizioni che il governo potrebbe annunciare nelle prossime ore: stop ad ogni attività motoria all’aperto, comprese le passeggiate; è possibile accompagnare gli animali d’affezione all’esterno, ma senza superare un raggio di 300 metri dalla propria abitazione; è possibile muoversi a piedi o in bicicletta solo per necessità inderogabili, come l’acquisto di farmaci o generi alimentari; in generale gli acquisti vanno effettuati sempre nel luogo più vicino alla propria abitazione e, comunque, attraverso il percorso più veloce.



“In questi giorni abbiamo moltiplicato gli appelli. Bisogna stare a casa e basta alle attività motorie e alle passeggiate inutili. È l’unica cosa che possiamo fare per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e di tutti i cittadini. È l’unica cosa che possiamo fare per salvare vite umane. Per chi ancora non lo avesse capito, questa è una pandemia molto grave. Di coronavirus si muore” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.