VIDEO / IL SINDACO DI TERAMO: «TROPPA CONFUSIONE NELLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE», DIFFERENZIATA, C'E' BISOGNO DI CHIAREZZA

C'è una grande confusione di comunicazione che aumenta con l'aggravarsi dei contagi. Arriva tutto male tra Comune, Asl, Regione e Comuni. Bisogna farsi trovare pronti. Oggi siamo alla prima prova. Vogliamo un protocollo chiaro anche per come differenziare i rifiuti nei casi di contagi positivi. Lo chiedono alla Regione come sindaco e come presidente dell'Anci. Stiamo lavorando con la Team verso un accordo che dovrà essere concretizzato a livello regionale.

