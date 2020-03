I COMMERCIANTI DI "CONSORZIO SHOPPING IN TERAMO CENTRO" SCRIVONO A CONTE: «BLOCCATE TUTTI I VERSAMENTI PER UN ANNO, NON RIUSCIREMO A PAGARE I FORNITORI»

I commercianti teramani scrivono a Conte, alla Regione, alla Provincia, al Comune denunciando la grave situazione di crisi nella quale si trovano ancora prima dell'approvazione del decreto per la chiusura dei negozi davanti all'ipotesi di non riuscire a pagare i fornitori.

la lettera:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte

(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Al Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Al Sindaco della Città di Teramo Gianguido D'Alberto (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Gentili Presidenti, Gentile Sindaco,

scriviamo a nome del Consorzio Shopping in Teramo Centro, consorzio dei commercianti e degli artigiani che operano nella Città di Teramo, a seguito della pubblicazione del DL Cura Italia del 16 Marzo 2020, poiché in esso non riusciamo a trovare il sostegno di cui avremmo bisogno e che il nostro governo dovrebbe garantirci in questo delicatissimo periodo storico-economico.

Il nostro senso civico ci ha spinto alla chiusura delle attività prima ancora che fosse pubblicato il DL dell'11 Marzo, pur non vivendo e lavorando, fino a quel momento, in una zona ad alto rischio. Questo perché la nostra città e la nostra provincia erano già completamente desertificate a causa del timore, più che condivisibile, di essere contagiati da un virus del quale ancora oggi si conosce molto poco.

Dopo anni di sacrifici (soprattutto gli ultimi, considerata la nostra appartenenza alle aree già colpite dai terremoti 2016 e 2017), dopo circa dieci giorni di chiusura delle attività (nostra unica fonte di reddito), dopo aver già ricevuto la maggior parte della merce Primavera/Estate (per la quale i nostri fornitori hanno già emesso delle scadenze di pagamento per noi impossibili da onorare), dopo aver sostenuto i nostri lavoratori dipendenti (parte integrante delle nostre famiglie) e aver versato per anni alle casse dello stato IVA, INPS, IRPEF, INAIL, oltre che contributi e tasse comunali, provinciali e regionali, leggiamo nel DL che alla nostra categoria “è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro” (citiamo testualmente), a sostegno del nostro mancato lavoro e delle nostre imprese.

Un provvedimento che, ovviamente, ci sembra fuori luogo e privo di qualsiasi proporzione rispetto ai danni subiti e che subiremo.

E’ impensabile ritenere che 600 euro possano essere un sostegno, soprattutto in considerazione del fatto che i pagamenti sospesi sono stati solo rinviati e dovranno essere comunque onorati tra qualche mese, sommati alle nuove scadenze che si saranno generate nel tempo.