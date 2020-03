L’EX SINDACO BRUCCHI INTERVISTATO SUL CORONAVIRUS DA UNO DEI PIÙ IMPORTANTI QUOTIDIANI DEL MONDO

È tra i testimoni del tempo, scelti dai giornalisti del Daily Mirror, uno dei più importanti gruppi editoriali inglesi e del Mondo, per raccontare quello che sta accadendo con l’emergenza Coronavirus. L’ex Sindaco Maurizio Brucchi, è stato intervistato nella sua qualità di medico e di ex amministratore pubblico, dai cronisti del quotidiano inglese, che stanno realizzando una serie di interviste destinate al sito www.express.co.uk (anche il Daily Express è parte del gruppo del Mirror). Le domande poste al dottor Brucchi saranno “spalmate” su più articoli, alcuni dei quali già pubblicati (guardali qui, qui e qui) e tutti dedicati ad un tema, quello dell’emergenza Coronavirus, che dopo un momento di iniziale sottovalutazione, adesso in Inghilterra è il tema più seguito dalla stampa, come del resto in tutto il Mondo. Nelle sue interviste, l’ex Sindaco di Teramo spiega agli inglesi quale sia la situazione in Italia e quali le misure di prevenzione adottate, senza risparmiare dettagli sul numero di contagi e sulla necessità di non indugiare sulle misure di contenimento.