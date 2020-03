UNA RACCOLTA FONDI DELL'ANPAS PER L'ACQUISTO DI DPI ALLE ASSOCIAZIONI

SOTTOSCRIZIONE REGIONALE A.N.P.AS. - VS COVID 19

Cara gente d’Abruzzo

Il nostro Comitato raggruppa ben 35 Pubbliche Assistenze ed 11 Sezioni, sparse sull’intero territorio regionale, con oltre 2300 volontari attivi, impegnati in attività di emergenza / urgenza, protezione civile, sociale, assistenza disabili, manifestazioni, ecc..

Come sapete, noi Volontari siamo tutti impegnati a sostenere le esigenze emergenziali dovute alla pandemia del “covid19” e stiamo vivendo un momento difficile e preoccupante. Nelle ultime drammatiche settimane, oltre all’impegno profuso presso l’Aeroporto di Pescara, al servizio spesa a domicilio e pronto farmaco attivati presso numerosi Comuni della regione, le nostre Associazioni hanno intensificato le attività in modo incessante per fronteggiare l’emergenza sui territori di competenza. Accanto a queste attività “straordinarie” le Pubbliche Assistenze continuano, quotidianamente, a garantire anche i servizi “ordinari”, ovvero quelle attività fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini che ci hanno sempre contraddistinto.

Prima di ogni cosa, corre l’obbligo a noi Volontari di salvaguardare la nostra incolumità, la nostra sicurezza, al fine di preservare l’integrità degli altri volontari, dei nostri familiari, ma soprattutto poter continuare ad assicurare i nostri servizi di emergenza.

Per tale ragione, abbiamo una priorità assoluta, ovvero la necessità di reperire con urgenza i DPI necessari alle Associazioni che ne sono rimaste sfornite, in quanto usati in grande quantità per fronteggiare l’emergenza. Nonostante gli sforzi spesi nei giorni scorsi, è assai difficoltoso reperire tale materiale, per non parlare dei relativi costi abnormi.

Ma in questo difficile momento non possiamo tirare i remi in barca e lasciare i nostri concittadini in balia di eventi così drammatici, ma più che mai dobbiamo far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza e per adempiere a ciò abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Chi vorrà sostenerci, potrà contribuire a perseguire il nostro obiettivo con un sostegno economico, aderendo alla sottoscrizione regionale al conto corrente dedicato: Iban: IT77Y0301503200000003451484

Intestato a: ANPAS Abruzzo

Causale: ANPAS Abruzzo vs COVID19

La raccolta fondi sarà finalizzata all’acquisto di DPI per i dipendenti e volontari del nostro Comitato, al ripristino delle attrezzature necessarie per fronteggiare l’emergenza ed