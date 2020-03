CORONAVIRUS, BOCCANERA (CISL): «CHE SENSO HA CHIUDERE LA VILLA E I PARCHI SE LE FABBRICHE...»

Che senso ha chiudere la Villa Comunale e i parchi fluviali quando una Fiumara di metalmeccanici corrono il rischio di andarsi ad infettare in fabbrica?

È inammissibile che restino ancora aperte le fabbriche,tutto l'Abruzzo sta' vivendo una situazione di guerra e i soldati che la combattono hanno le tute blu.Faccio un appello a tutti i Sindaci della Provincia "fate chiudere le vostre zone industriali" oltre ai parchi fluviali.Nella seconda guerra mondiale gli operai lavoravano per produrre armi belliche, oggi lavorano per produrre pezzi di auto e di altro che nessuno mai acquisterà nei prossimi mesi se non si debellerà prima questo maledetto virus.

Non si capisce nemmeno la necessità di tenere aperti i centri commerciali di Domenica quando è possibile fare spesa tutti i giorni.

È tutto un equilibrio sopra la follia con a rischio la pelle di chi lavora.

Chiudete le fabbriche!

Marco Boccanera

Segretario Fim-CISL Teramo