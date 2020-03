FOTO / CHIUSO IL PARCO FLUVIALE A TERAMO: VIETATO PASSEGGIARE E CORRERE

«Dopo che nei giorni scorsi e su iniziativa dell’amministrazione comunale erano già stati chiusi i parchi recintati, questa mattina, in ottemperanza all’ultima ordinanza del Ministro della Salute, si è proceduto alla chiusura anche del parco fluviale». Lo ha annunicato l'assessore comunale di Teramo Maurizio Verna. Con il parco fluviale si chiude ogni possibilità di passeggiare e correre fuori casa così come era stato indicato da settimane. Il parco fluviale era l'unico rimasto ancora aperto come ebbe modo di dichiarare l'assessore Valdo Di Bonaventura ma l'aggravarsi dei condagi da coronavirus ha spinto il comune ha dover fare un passo indietro.