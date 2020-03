MARSILIO CONCEDA 9 GIORNI DI 104 AI FAMILIARI DI PERSONE CHE SOFFRONO

È una richiesta che viene dai familiari delle persone che soffrono, per patologie gravi e invalidanti, quella rivolta al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, perché conceda un congedo di 9 giorni ai possessori della 104. Spesso si tratta infatti di persone che continuano a lavorare, anche in questo periodo, esponendo i familiari a rischi dovuti proprio all’andirivieni casa - lavoro.

“Se ci ammaliamo noi - dice il familiare di una donna teramana affetta da Sla - chi assisterà i nostri cari? Abbiamo bisogno di un congedo straordinario per questa fase di emergenza”.