IL COMMENTO / L’ITALIA DOPO IL CORONAVIRUS

Riflessione sulL’Italia che vorrei dopo il coronavirus:

un paese che investa sull’istruzione digitale.

un paese che investa su strutture ospedaliere efficienti e sul personale sanitario.

un paese che facesse della ricerca e della tecnologia il cardine del nostro futuro.

un paese che investa sulla famiglia, sul ringiovanimento della nostra comunità.

un paese che investa sulla formazione, prevenzione ed il rispetto delle istituzioni.

un paese che investa su un sistema di trasporto pubblico efficiente.

un paese che investa sulle imprese e sulla sicurezza del lavoro.

Superata questa emergenza non lasciamoci alle spalle questa triste esperienza come se nulla fosse ma utilizziamo questo periodo di quarantena ed inattività per la maggior parte di noi come un momento per riflettere sul paese che vorremmo e cominciare fin da subito a lavorarci.





Paolo Brizzi