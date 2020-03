BOLLETTINO MEDICO, 32 I PAZIENTI POSITIVI RICOVERATI E UN DECESSO NELLA ASL DI TERAMO

Alle ore 9:00 di questa mattina, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 32.

Di questi, 8 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 16 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 4 in Rianimazione sempre ad Atri. Una paziente che era ricoverata nella Rianimazione di Atri, è deceduta.