LA LEGA RACCOGLIE LE PREOCCUPAZIONI DEL CONSORZIO SHOPPING IN TERAMO CENTRO

Leggiamo e commentiamo con preoccupazione la lettera che, il 19 marzo ultimo scorso, i commercianti e gli artigiani del "Consorzio Shopping in Teramo Centro” hanno inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente della Provincia di Teramo , al Sindaco della Città di Teramo; ne apprezziamo i toni, ne condividiamo lo spirito e i contenuti.

Come sezione “LEGA PER SALVINI PREMIER” della Città di Teramo esprimiamo la nostra partecipazione verso gli associati nel “Consorzio”, i commercianti, gli artigiani e quanti fanno impresa in Città, e nei confronti di chi partecipa a vario titolo nella produzione dei beni e dei servizi. Ritieniamo di doverne sostenere le istanze. Sensibilizzeremo pertanto i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali eletti nel partito affinchè tali richieste possano essere accolte integralmente.



Ritieniamo, altresì, di dover estendere l'impegno per scongiurare altri rischi collegati alla crisi, in particolare quello di impasse per coloro che, anche per la chiusura di qualche linea di credito, alla scadenza degli impegni economici si trovassero inadempienti e magari bloccati dalla solita Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) oppure iscritti nei “libri neri” delle Banche Dati Centrali Rischi Finanziari (CRIF e analoghe): tale epilogo decreterebbe, infatti, la fine dell'attività di impresa, senza possibilità di appello.

Intendiamo rivolgerci/fare appello al Sistema del Credito (pubblico e privato) che dovrà risultare allertato, sensibile e istruito, in grado di evitare gli errori che vanno in tale direzione.

La FIRA (Finanziaria Regione Abruzzo), già precettata dal Presidente Marco Marsilio per la sospensione dei termini di pagamento di rate su mutui eccetera, dovrà fare la sua parte, evitando passaggi burocratici superflui, traducendo in pratica e con assoluta tempestività gli inputs a sostegno delle ditte che verranno dalla Giunta e dal Consiglio Regionale o che vi transiteranno.

I Consiglieri Comunali della LEGA sono a disposizione delle ditte e dei teramani tutti; intraprenderanno, anche come promotori, azioni utili per limitare/sterilizzare i costi di impresa non più sostenibili nel periodo di fermo/crisi, che hanno come terminale l'assise cittadina (ADDIZIONALI TAX, COSAP, RIFIUTI, eccetera).

Siamo convinti che le sinergie e l'impegno comune ci permetteranno di raggiungere traguardi importanti, formuliamo vicinanza e promessa di impegno.



Forza! Uniti si vince!

LEGA PER SALVINI PREMIER – CITTA' DI TERAMO