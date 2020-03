L'UOMO FIAMMIFERO DISPONIBILE SUL CANALE VIMEO DEL CINEFORUM PER DUE SETTIMANE

Le circostanze straordinarie che stiamo vivendo ci hanno fatto capire quanto sia importante, oggi più che mai, il valore dell’arte e della cultura nella nostra vita, il valore della fantasia. Tutti raccontano il proprio stare a casa oggi diviso tra film, libri, musica e altre forme espressive in grado di alleviare paure e patimenti di un momento straordinario ed eccezionale, grandi abboffate di letture e di visioni vissute come momento di fuga e allo stesso tempo di riflessione su quello che sta accadendo. Il nostro pensiero va in particolare al mondo dell’infanzia, dei bambini e ragazzi a cui da sempre ci rivolgiamo con le nostre attività: tutti in fondo ci troviamo come i bambini in un romanzo di Nicolò Ammaniti in cui l’infanzia è reclusa dentro fossi e cantine, in una dimensione di chiusura da cui il bambino esce più facilmente grazie alla sua forza immaginativa (ieri lo scrittore è stato intervistato su Repubblica).

Abbiamo pensato allora che la storia de L’Uomo Fiammifero, girato a Teramo e dintorni nel 2005, possa dare un piccolo grande contributo al momento che stiamo vivendo, alla nostra fuga dalla chiusura in cui siamo costretti grazie alla fantasia prorompente e allo stesso tempo possa contribuire alla riflessione sul suo valore e alla necessità di coltivarla sempre.

Nelle prossime settimane lo staff del Cineforum rilascerà altri prodotti audiovisivi - i centinaia di provini commoventi e straordinari di Cineramnia ma anche i corti realizzati durante il festival e le tante attività didattiche e formative svolte - sul proprio canale Vimeo e Telegram .













Per ogni informazione e aggiornamento rimandiamo al nostro sito www.cineforumteramo.it e ai canali social





A tutti voi buona visione.