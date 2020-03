RIPRISTINO DELLE STRADE A TERAMO DA PARTE DELLA DITTA OPEN FIBER

A seguito dell'attività svolta dall'Ufficio Tecnico comunale e considerando anche questo momento di ridotta presenza di autovetture in circolazione, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, rende noto che, a partire da lunedì 23 Marzo, la Ditta Open Fiber inizia il ripristino delle strade cittadine sottoelencate, nel rispetto della corretta applicazione delle norme di sicurezza COVID 19. L'amministrazione verificherà costantemente, pena la sospensione immediata dei lavori, il rispetto delle rigide e inderogabili indicazioni prescritte.

Le vie interessate saranno:

• Via Taraschi

• Via San Giuseppe

• Vico Della Luna

• Via Vincenzo Irelli

• Via Della Pinacoteca

• Via Stazio

L'Attività sarà svolta nel seguente modo:

Scarifica _ dal 23/03 al 25/03

Ripristino definitivo_dal 26/03 al 27/03.