ANCHE LE AGENZIE IMMOBILIARI DELLA COSTA TERAMANA RISPONDONO ALLA RACCOLTA FONDI PER L’EMERGENZA COVID-19

In questi giorni si susseguono raccolte fondi per l’emergenza sanitaria nazionale COVID-19

In un momento davvero delicato per tutto il Paese, l’Abruzzo e la provincia di Teramo, noi titolari di agenzie immobiliari, specializzate nella compravendita di case residenziali e case vacanza e presenti sulla costa teramana tra Alba Adriatica e Tortoreto, abbiamo deciso insieme di contribuire con una donazione di euro 700,00 a favore del reparto della Cardiochirurgia dell’Ospedale di Teramo, Centro di Riferimento ECMO, una metodica di assistenza cardiorespiratoria salva vita.

Gli agenti immobiliari hanno voluto così ringraziare dal territorio dove operano da anni, tutti i medici, infermieri e sanitari che stanno dando il proprio contributo con passione, amore e dedizione H24.

AGENZIA CASE DI MARE ALBA ADRIATICA

AGENZIA CENTRO CASA - ALBA ADRIATICA

AGENZIA DREAM HOUSE - ALBA ADRIATICA

AGENZIA IL GIRASOLE - ALBA ADRIATICA

AGENZIA FRIMM - TORTORETO

AGENZIA PIRAMIDE - TORTORETO

AGENZIA SUCCITTI - TORTORETO

La raccolta fondi denominata TeramoCardio Vs COVID-19 #andràtuttobene e chiunque può contribuire.