VIDEO / NUOVO CASO A TERAMO DI CORONAVIRUS, D'ALBERTO PUNTA IL DITO DI NUOVO SU RACCOLTA DIFFERENZIATA E DPI NEGLI OSPEDALI

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto è tornato a manifestare la preoccupazione in merito ai presidi ospedalieri sguarniti di dpi. Dito di nuovo puntato sull’ordinanza per la gestione dei rifiuti che riguarda gli individui contagiati in isolamento domiciliare mentre ci sarebbe a Teramo un sesto caso positivo, di un individuo in isolamento domiciliare.

ASCOLTA IL SINDACO