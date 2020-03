VIDEO / IL DIRETTORE DI POSTE ITALIANE PERAZZETTI: «NO AGLI ASSEMBRAMENTI NEGLI UFFICI PER LE PENSIONI»

In pagamento dal 26 marzo negli uffici postali della provincia con un preciso ordine alfabetico. Così Poste Italiane lavora per evitare occasioni di contagio da Covid 19, come spiegato dal direttore provinciale di Teramo, Massimiliano Perazzetti, che sottolinea anche le modalità con cui è possibile delegare il ritiro.

