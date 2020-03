D'ERAMO (LEGA) A DI GIOSIA: «RESCINDETE SUBITO IL CONTRATTO CON LA MIRUS»

La Lega Abruzzo prende le distanze dall’affidamento alla società Mirus della campagna di sensibilizzazione per contrastare il corona virus.In un momento delicato e tragico per il nostro Paese, chiedo a nome della Lega, di rescindere il contratto e di impegnare i fondi per l’acquisto di beni e strumenti necessari al mondo della sanità. Lo scrive in una nota il leader della Lega Abruzzo D'Eramo. La missiva è chiaramente indirizzata al direttore generale della Asl di Teramo che ha firmato nei giorni scorsi una delibera per quasi 40 mila euro, sotto soglia, alla ditta Mirus che ha fatto campagna elettorale per Marco Marsilio alla Presidenza della Regione Abruzzo.