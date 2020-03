IL COMUNE DI TERAMO CERCA UNA STRUTTURA PER IL RICOVERO DI NUCLEI FAMILIARI

Il Comune di Teramo intende individuare e reperire sul territorio comunale una struttura idonea al ricovero di nuclei familiari o singoli cittadini in isolamento o quarantena obbligatoria da COVID-19 , che non dovessero disporre di un alloggio. La manifestazione di interesse è rivolta a tutti i proprietari di immobili ritenuti idonei (a titolo esemplificativo: immobili già destinati ad albergo, ostelli, B&B, agriturismo e ospitalità similari) da destinare esclusivamente a taleutilizzo per il periodo richiesto oppure configurati in maniera tale da destinarsi all'utilizzo indicato. L’invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito del Comune di Teramo nella sezione “Comunicazioni dai settori”, e nello stesso sono indicate tutte le modalità ed i parametri da osservare per aderire.

La decisione dell'amministrazione fa riferimento allo sviluppo del virus COVID-19 che impone l'adozione di ulteriori misure straordinarie, urgenti ed emergenziali e viene assunta al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio. Con essa, inoltre, si fa anche riferimento alla richiesta dell'autorità sanitaria nazionale, inerente il fatto che la curva del contagio supera la capacità di resistenza e cura del servizio sanitario, soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del prossimo 27 Marzo.