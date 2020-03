SCATTATO IL PIANO NEVE, AI PRATI PAOLO DE LUCA CHIEDE SPIEGAZIONI SULL'INTERVENTO

Anche oggi gli interventi del Piano Neve si sono concentrati in montagna fra il Gran Sasso e la Laga: Pietracamela, Prati di Tivo, Fano Adriano, Cortino e Crognaleto, Valle Castellana e Rocca Santa Maria. Pochi centimetri di neve, la punta massima di 25 centimetri a Prati di Tivo anche se da questo pomeriggio le precipitazioni si stanno intensificando.

"Noi lavoriamo come se fossimo in una situazione di traffico normale - precisa il consigliere delegato Lanfranco Cardinale - quindi assoluta tranquilità per tutti quelli che per ragioni di lavoro, sanitarie o di necessità sono costretti a mettersi in macchina ma naturalmente sempre con catene a bordo o gomme termiche. Da ieri pomeriggio spargiamo sale e comunque la situazione dovrebbe migliorare già da giovedì".

A proposito di Prati di Tivo, Paolo De Luca denuncia uno sperpero di tempo e denaro da parte della Provincia che oggi si è recato a pulire una zona dove non c'è quasi nessuno e dove gli impianti sono chiusi.