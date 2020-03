500 MASCHERINE DONATE AL REPARTO DI ONCOLOGIA DEL MAZZINI DIRETTO DA CARLO D'UGO

500 mascherine ffp2 sono state donate da una onlus "Morena una farfalla per sempre" al reparto di oncologia dell'ospedale Mazzini diretta dal dottor Carlo D'Ugo che ha lo scopo di raccogliere fondi per i reparti oncologici.

Mille le mascherine acquistate in questo periodo di emergenza sanitaria: 500 sono state donate all'Aquila che in precedenza aveva anche ottenuto la donazione di 70 mila euro di materiali vari e due macchine importanti che non fanno cadere i capelli a chi fa la chemioterapia.

«Abbiamo aperto una raccolta fondi su facebook e abbiamo comprato mille mascherine 500 per Teramo (tra radioterapia e oncologica) e 500 a l'Aquila per una spesa di circa settemila euro - commenta Giovanni Signorile - la cosa che sbalordisce è che si dice che c'è carenza di mascherine e noi in una settimana, le abbiamo trovate, comperate e consegnate ai reparti oncologici. Dunque - dice ancora Signorile - le mascherine si trovano».

La Onlus "Morena una farfalla per sempre" è stata istituita a Teramo da settembre e fornisce un sistema gratuito di assistenza psicologica per i malati oncologi. La sede è a Piano d'Accio e mette a disposizione gratuitamente uno psicologo e un nutrizionista per i malati oncologici. L'associazione ha pubblicato sulla pagina facebook un nuovo avviso per l'acquisto di altre mascherine. Basta inviare le offerte al seguente iban: IT 84 S 0306915305100000001616.