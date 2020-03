IL CONSORZIO SHOPPING IN TERAMO CENTRO SCRIVE A PROVINCIA E COMUNE E RINGRAZIA CONFCOMMERCIO: «CONGELIAMO TUTTI I PAGAMENTI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI»

Il Consorzio Shopping in Teramo Centro plaude all'iniziativa di Confcommercio Teramo ( e scrive al presidente della Provincia e al sindaco di Teramo) e si unisce alle richieste avanzate in merito al “congelamento di tutti i pagamenti per le attività e alla sospensione di tutte le possibili segnalazioni bancarie, alla centrale rischi di Banca D'Italia e al Crif, per gli eventuali insoluti dei mutui, nonché al blocco dei protesti delle scadenze e/o dei titoli di pagamento già emessi dalle aziende nei confronti dei propri fornitori”.

Tutto ciò viene formulato nuovamente nel tentativo di sensibilizzare le istituzioni cittadine, regionali e nazionali, nonché gli istituti di credito, affinché in questo gravissimo momento storico, si tengano presenti le istanze dei commercianti teramani, prossimi a scadenze economiche importanti che li interesseranno a partire da marzo per i prossimi mesi.

Una situazione esplosiva che rischia di compromettere in maniera insanabile il fragile tessuto economico cittadino, qià segnato in passato da molti eventi negativi; una crisi irreversibile per tante famiglie di lavoratori teramani, che potrebbe mettere a rischio moltissimi posti di lavoro.

Invitiamo pertanto il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e il Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura ad intraprendere tutte le iniziative possibili nei confronti del Governo affinché questa situazione trovi al più presto delle risposte.