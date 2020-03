IL CAMPLI CALCIO DEVOLVE 1.500 EURO AL REPARTO DI RIANIMAZIONE CARDIOLOGICA DELLA ASL DI TERAMO

La Famiglia dell'associazione sportiva Campli Calcio, in un momento così difficile per il paese, si unisce ad altre società sportive e scende in campo per sconfiggere il Covid-19, attraverso gesti di solidarietà. Qualche giorno fa la società Asd Campli Calcio ha devoluto alla ASL di Teramo la somma di 1.500 euro attraverso un bonifico al Reparto di Rianimazione Cardochirurgica della ASL di Teramo. Tutti i ragazzi e lo staff tecnico hanno aderito di buon grado all’iniziativa proposta dalla dirigenza, rinunciando ai propri rimborsi e si sono schierati uniti per dare un calcio al virus.

Un ringraziamento speciale va a tutte quelle persone che sono in prima linea: medici, infermieri e volontari che stanno mettendo il loro coraggio a servizio di tutta la comunità.