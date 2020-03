FOTO/ ALLAGATA LA STRADA CHE PORTA A CARAPOLLO, LA TE.AM NON PUO' RACCOGLIERE LA CARTA

A causa delle avverse condizioni meteorologiche si comunica che stamane la Te.Am ha evacuato la sede operativa di Carapollo i cui accessi non sono percorribili e pertanto la raccolta della carta prevista per stamane non potrà essere effettuata e al momento le raccolte sono sospese.

La Te.Am Teramo Ambiente S.p.A vi terrà informati e non appena le condizioni meteo ci permetteranno di ripristinare il servizio di raccolta.