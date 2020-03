FONDAZIONE TERCAS, ECCO LE ASSOCIAZIONI FINANZIATE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID 19

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tercas, riunito ieri sera in modalità telematica e presieduto dal vice presidente Marino Iommarini, ha esaminato le proposte progettuali presentate da Associazioni ed Istituzioni del territorio per ottenere finanziamenti da utilizzare per fronteggiare l'epidemiologia da Covid-19.

Sono stati finanziati, in questa prima valutazione, 8 progetti di associazioni ed istituzioni del territorio che garantiranno l'attivazione di progetti utili a fronteggiare urgenti e diverse emergenze determinate dal contagio di Covid-19 che vanno dalla dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale al sostegno alle persone in difficoltà attraverso, ad esempio, la distribuzione di Generi Alimentari e di altri beni di prima necessità, la dotazione di dispositivi informatici per consentire la didattica on line a minori di famiglie in difficoltà ed a basso reddito ed attività di supporto psicologico.

Fondi sono stati assegnati: alla CARITAS DIOCESANA DI TERAMO-ATRI, all'ASP 1, all'ANPAS, al FARNESE SOCCORSO ONLUS, al BANCO DI SOLIDARITA' TERAMO, all'ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA ONLUS, all'ASSOCIAZIONE FRANCESCO DE FINIS, alla MISERICORDIA TORTORETO ONLUS.

Si ricorda che gli uffici della Fondazione Tercas sono chiusi al pubblico nel rispetto delle correnti disposizioni governative.

La struttura della Fondazione garantisce i servizi principali e lo svolgimento delle attività in modalità smart working con la professionalità e la passione di sempre.

per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - per posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.