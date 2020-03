VIDEO / LA SCUOLA RISORGIMENTO A SERVIZIO DEI SANITARI, IL COMUNE CERCA ANCHE ALTRE STRUTTURE

La scuola Risorgimento di Teramo sarà messa a disposizione per le esigenze dei lavoratori della sanità che vorranno riposarsi senza mettere a rischio la vita dei propri familiari. Nell'arco della giornata sarà dunque attrezzata questa scuola che come noto si trova in via Flaiani a Teramo. Altre strutture si aggiungeranno a questa tipo B&B. Serviranno anche luoghi dove mettere le persone, cittadini in quarantena.

Il sindaco ha ricordato che siamo in una fase di incremento dei contagi e che la asl di Teramo va commissariata al più presto così come evidenziato nei giorni scorsi.

