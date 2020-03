BOLLETTINO MEDICO DELLA ASL DI TERAMO, DUE DECESSI OGGI AL MAZZINI, 160 SONO I POSITIVI

Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 82, così distribuiti

Ospedale di Teramo: 31, di cui 5 in Rianimazione

Ospedale di Atri: 51, di cui 7 in Rianimazione

Tra gli 82 ricoverati, 15 pazienti sono residenti di altre province.

Un uomo di 71 anni e una donna di 76 anni, entrambi di Teramo, ricoverati in Malattie Infettive, sono deceduti nella mattinata di oggi.

I pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 160.

Le persone (provenienti dal nord Italia o che hanno avuto contatti stretti con pazienti positivi al Covid-19) poste in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 407.

Dalla giornata di domani, la ASL di Teramo invierà un unico comunicato con i dati aggiornati alle ore 16:00.