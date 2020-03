EMERGENZA COVID 19, RIDOTTE LE CORSE DEI BUS A TERAMO

Il Comune di Teramo ha dato seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 14 del 24 marzo riferita all’emergenza COVID-19 e relativa al trasporto su gomma. In tale atto vengono impartite ulteriori misure inerenti il trasporto pubblico con la disposizione, tra l’altro, di ridurre i servizi di trasporto pubblico in concessione comunale e regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo del 80% delle percorrenze. L’atto sottolinea di preservare “esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM22 marzo 2020, ed in particolare quelle del pendolarismo lavorativo, in relazione alle attività ancora consentite, e per l’accesso alle strutture sanitarie”.

il Comune di Teramo, pertanto, ha disposto la riduzione dei servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale, nella misura indicata.

I nuovi orari sono consultabili sul sito dell’azienda di trasporto pubblico locale e precisamente al seguente link: https://lnx.staur.it/wp-content/uploads/2020/03/NuoviOrariCovid19.pdf. Sono comunque allegati in formato PDF al presente comunicato.