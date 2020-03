UN COMMISSARIO PER RIORGANIZZARE LA ASL DI TERAMO, LO CHIEDE IL PD

È grande la preoccupazione espressa dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico di Teramo e dai Sindaci riuniti, insieme ai Consiglieri regionali e ai Parlamentari, per un confronto su quanto sta accadendo nella nostra provincia a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Le notizie sull'Ospedale Mazzini di Teramo, con un gran numero di medici e infermieri contagiati e interi reparti costretti alla chiusura, hanno fatto emergere in maniera violenta l'assoluta mancanza di una governance regionale e della stessa Asl.

Attività, iniziative e dispositivi di sicurezza necessari a contenere l’emergenza, non sono stati messi in campo in modo tempestivo ed efficace. È doloroso prendere atto del fatto che proprio gli operatori sanitari, impegnati in prima linea con abnegazione, non abbiano ricevuto la dovuta attenzione e tutela. Una situazione che va sanata, per quanto possibile, applicando in tempi brevissimi procedure e protocolli uniformi, sanificando gli ambienti, isolando i reparti dedicati ai pazienti covid e individuando già nell'immediato e predisponendo strutture apposite per le quarantene. La Sanità non è altro che l'insieme di quei medici, quegli infermieri, quegli operatori che silenziosamente stanno portando sulle proprie spalle questa emergenza lavorando senza sosta e affrontando la battaglia a mani nude.

La situazione che stiamo vivendo non può essere affrontata in maniera casuale, al contrario merita serietà e grandi capacità gestionali. E proprio sulla gestione dell'emergenza rientrano le problematiche relative alla comunicazione tra Asl e Sindaci circa i casi di positività riscontrati quotidianamente sui territori. I dati a volte non arrivano tempestivamente o sono imprecisi e incompleti, impedendo di fatto ai Primi Cittadini di attivare tutte le procedure alle quali sono preposti, non da ultimo la specifica raccolta dei rifiuti; per questo è opportuno e necessario un briefing quotidiano con la Asl che metta anche i Sindaci in condizione di informare puntualmente i cittadini e di avere ben chiara in ogni Comunità la geografia del virus.

Il Partito Democratico di Teramo si unisce all'appello lanciato giorni fa dal Segretario regionale: è necessario un luogo di confronto per affrontare insieme l’emergenza, una cabina di regia in Regione dove offrire il proprio contributo. Solo oggi, a distanza di settimane, si intravede la possibilità di un più incisivo coinvolgimento dell'IZS Caporale nell'affrontare la pandemia, è un ritardo insieme a quello dei tamponi per i sanitari che non possiamo permetterci. La Asl di Teramo ha difficoltà a stare al passo con una riorganizzazione celere alla quale è chiamata: va affiancata e sostenuta, anche valutando il coinvolgimento di un commissario ad hoc. I provvedimenti di contenimento del Governo Nazionale hanno funzionato e preservato l'Abruzzo da una situazione drammatica, è necessario ora che anche i governi territoriali siano adeguati e rispondano con la stessa forza e determinazione.