TUTTO PRONTO ALLA SCUOLA RISORGIMENTO PER ACCOGLIERE I PRIMI 10 SANITARI: RISCALDAMENTO ACCESO E LETTI DISPONIBILI, CONSEGNATE LE CHIAVI ALLA ASL

E' tutto pronto alla scuola Risorgimento di via Flaiani per ospitare gli operatori sanitari che volessero evitare, in tempi di Coronavirus, di tornare nelle loro case, con il timore di infettare i familiari. Da questa mattina sono state sistemate una decina di letti singoli con coperte pronte all'uso in diverse aule della scuola ed acceso il riscaldamento. Le chiavi sono state consegnate alla Asl, direzione sanitaria che provvederà, in caso di richiesta, a dare gli accessi alla struttura.

«Una struttura dice il vice indaco, Giovanni Cavallari che ha già ospitato gli atleti della Coppa Interamnia e quindi già capace di fornire risposte: per ora sono dieci i letti, in caso di necessità il Comune e il Coc intervengono immediatamente». Altre scuole potranno aggiungersi. Per ora si aspetta di vedere se la richiesta ci sarà anche perchè i fondi impiegati sono quelli della Protezione Civile regionale ed il Comune non vuole trovarsi nelle condizioni di fare convenzioni che poi non serviranno.

Per i cittadini che volessero, ci sarebbero a disposizione stanze di B&B e agriturismi che l'amministrazione sta contattando per metterle a disposizione di chi voglia andare in quarantena.

Continua intanto l'attività del Coc che nei prossimi giorni, come richiesto da alcuni dirigenti scolastici provvederà a distribuire Pc ai ragazzi, su segnalazione della scuola, per consentire loro il collegamento alle lezioni on line.